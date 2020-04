Coronavirus: Milano, 13.592 persone controllate, 316 sanzionate, 12 denunciate (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Sono 13.592 le persone controllate ieri, mercoledì 23 aprile, dalle forze dell’ordine impegnate per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto la Prefettura di Milano. In particolare risultano sanzionate 316 persone, tre invece quelle denunciate. Sul fronte degli eserci commerciali ne sono stati controllati 4.318, nove i titolari denunciati. L'articolo Coronavirus: Milano, 13.592 persone controllate, 316 sanzionate, 12 denunciate proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Codacons - esposto contro Oms a procura Milano

Coronavirus : Codacons - esposto contro Oms a procura Milano

Coronavirus : Codacons - esposto contro Oms a procura Milano (Di venerdì 24 aprile 2020), 24 apr. (Adnkronos) – Sono 13.592 leieri, mercoledì 23 aprile, dalle forze dell’ordine impegnate per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto la Prefettura di. In particolare risultano316, tre invece quelle. Sul fronte degli eserci commerciali ne sono stati controllati 4.318, nove i titolari denunciati. L'articolo, 13.592, 316, 12proviene da Ildenaro.it.

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - HuffPostItalia : Rilevato il Coronavirus nelle acque di scarico di Roma e Milano. Ma non c'è da allarmarsi - FEDERICACAMBA : E ora che non possiamo regalare sorrisi dalle nostre bocche, Impareremo a far sorridere gli occhi, ma sopratutto a… - SettenewsWeb : Dati confortanti a Milano e in Lombardia sono quelli arrivati ieri, gli ultimi di giovedì 23 aprile, dalle struttur… -