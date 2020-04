Coronavirus, Merkel: fondamentale vaccino e supporto paesi più poveri (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Centrale lo sviluppo del vaccino e l’impegno per il contrasto del Coronavirus in Africa e nei paesi più poveri. Anche Angela Merkel è intervenuta alla video-conferenza organizzata dall’OMS: “vinceremo il virus solo se uniremo le forze e costruiremo un’alleanza potente. Gli attori sanitari lo hanno già fatto e noi come tedeschi siamo pronti a sostenerla con tutte le forze e sono grata anche alla Ue che ha preso in mano la situazione”. “Sono d’accordo con il segretario generale dell’Onu che con il vaccino si tratta di produrre un bene globale e pubblico che poi va distribuito in tutte le parti del mondo” ha proseguito la cancelliera tedesca. “Sappiamo che ci sono regioni del mondo molto colpite dal virus, come ha detto il presidente del Sudafrica e il presidente dell’Unione ... Leggi su quifinanza Coronavirus - da Ue ok a Recovery Fund. Conte : «L'Italia in prima fila - risposta europea più solida». Merkel : disaccordo su come finanziarlo

