Coronavirus: malati ancora in calo, altri 402 morti. A Milano contagi su (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 192.994, di questi, 106.527 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.922, per un totale di 60.498 (ieri aumento record di 3.033.). Il totale delle vittime è, invece, di 25.969, 420 in più in un giorno (ieri 464). Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 106.527 malati complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare. In più della metà delle regioni italiane si registra un calo dei malati per il Coronavirus. Dai dati della protezione ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : calo degli ammalati in Italia - si viaggia verso la fase 2

Coronavirus - in Italia 3 mila nuovi contagi. In calo malati e decessi

Coronavirus - il bollettino : malati ancora in calo - 321 in meno. Altri 420 morti - 2.922 guariti. Calo dei casi in metà delle Regioni (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – In Italia le persone complessivamente risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 192.994, di questi, 106.527 sono iati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.922, per un totale di 60.498 (ieri aumento record di 3.033.). Il totale delle vittime è, invece, di 25.969, 420 in più in un giorno (ieri 464). Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Prosegueil trend indei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.173, 94 in meno rispetto a ieri. Di questi, 756 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 106.527complessivi, 22.068 sono ricoverati con sintomi, 803 in meno rispetto a ieri e 82.286 sono quelli in isolamento domiciliare. In più della metà delle regioni italiane si registra undeiper il. Dai dati della protezione ...

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il punto della Protezione civile di oggi #23aprile: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record. 106.8… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, l'ospedale di Codogno riconverte in Covid-free il reparto di Ortopedia che, nell'emergenza, come quasi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il punto della Protezione civile alle 18 di oggi #24aprile: 106.527 i malati, 321 meno di ieri. 25.969… - Raff_Napolitano : Coronavirus, il bollettino: malati ancora in calo, 321 in meno. Altri 420 morti, 2.922 guariti - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino: malati ancora in calo, 321 in meno. Altri 420 morti,... -