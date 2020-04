Coronavirus, M5s rinvia ancora l’elezione del capo politico: “Per Beppe Grillo la proroga è indispensabile visto il momento eccezionale” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Movimento 5 stelle ha deciso di rinviare ulteriormente l’elezione del nuovo capo politico. Una decisione che, si legge sul Blog delle stelle, è stata autorizzata dal garante e fondatore M5s Beppe Grillo: “Ha ribadito che non solo è ammissibile, ma indispensabile, alla luce della eccezionale condizione in cui sta versando il Paese”. Dal 22 gennaio scorso, giorno delle dimissioni di Luigi Di Maio, la carica è stata assunta dal membro più anziano del comitato di garanzia M5s Vito Crimi. Crimi avrebbe dovuto traghettare il Movimento fino agli Stati generali di metà aprile, ma il congresso è stato rinviato. Oggi è stata comunicata agli iscritti la decisione di prorogare ulteriormente l’elezione che “dovrà svolgersi necessariamente entro la fine dell’anno e comunque prima se le circostanze dovessero ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - M5s rinvia l’elezione del capo politico : “Per Beppe Grillo la proroga è indispensabile visto il momento eccezionale”

Coronavirus : Meloni - ‘storia chiama - si dica sì o no a Mes - spero M5S sia con noi’ ‘

Coronavirus : Danti - ‘Taverna esulta su Recovery Fund ma M5s votato contro’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Movimento 5 stelle ha deciso dire ulteriormente l’elezione del nuovo. Una decisione che, si legge sul Blog delle stelle, è stata autorizzata dal garante e fondatore M5s: “Ha ribadito che non solo è ammissibile, ma indispensabile, alla luce della eccezionale condizione in cui sta versando il Paese”. Dal 22 gennaio scorso, giorno delle dimissioni di Luigi Di Maio, la carica è stata assunta dal membro più anziano del comitato di garanzia M5s Vito Crimi. Crimi avrebbe dovuto traghettare il Movimento fino agli Stati generali di metà aprile, ma il congresso è statoto. Oggi è stata comunicata agli iscritti la decisione dire ulteriormente l’elezione che “dovrà svolgersi necessariamente entro la fine dell’anno e comunque prima se le circostanze dovessero ...

GrandeOrienteit : In piena emergenza #Coronavirus, invece di lavorare per il futuro dell'Italia, il @M5S_Senato ci riprova con la… - Giorgiolaporta : Spero che il #Parlamento si occupi al più presto della vicenda denunciata da #LeIene poche ore fa che coinvolge il… - fattoquotidiano : Coronavirus, scontro al Senato tra M5s e Lega. Toninelli: “Salvini orgoglioso della Lombardia? Lo dica ai familiari… - gigilorenz : RT @AnselmoDelDuca: Come volevasi dimostrare, la strenua resistenza è già finita: **FLASH - #CORONAVIRUS: #CRIMI (#M5S), 'SE #MES SENZA CO… - TommasinoB : RT @lauracesaretti1: ???????????????????? **FLASH -CORONAVIRUS: CRIMI (M5S), 'SE MES SENZA CONDIZIONALITA' LO VALUTEREMO'- FLASH** (Ant/Adnkronos)… -