Coronavirus, l’ultima di Trump: “Iniettare il disinfettante ai malati” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il suggerimento choc del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per combattere il Covid-19 ha scatenato le reazioni degli esperti: “Irresponsabile e pericoloso”. La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il Coronavirus. E’ il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il Coronavirus. L’indicazione scatena subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono “irresponsabile e pericolo” il suggerimento del presidente Usa perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. L'articolo Coronavirus, l’ultima di Trump: “Iniettare il disinfettante ai malati” proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews Beautiful : oggi l’ultima puntata inedita in America registrata prima dello stop per il Coronavirus

