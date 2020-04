Coronavirus: l’OMS lancia una “collaborazione storica” per accelerare sviluppo e distribuzione del vaccino (Di venerdì 24 aprile 2020) Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il presidente francese Emmanuel Macron, hanno lanciato una “collaborazione storica” per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione equa del vaccino e delle terapie contro il Coronavirus. “Sono particolarmente grato al presidente Emmanuel Macron, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e a Bill e Melinda Gates per la loro leadership e il loro sostegno“, ha affermato il direttore generale dell’OMS ringraziando anche gli altri leader mondiali che hanno dato il loro appoggio all’iniziativa. “Da gennaio l’Oms sta lavorando con migliaia di ricercatori nel mondo per accelerare lo sviluppo di un vaccino. Uniti vinceremo il Coronavirus” “L’Italia è dall’inizio ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il “promettente farmaco” anti-Covid è un fallimento : l’Oms pubblica per errore i test sul Remdesivir

Secono l'Oms metà dei morti di coronavirus in Europa sono nelle Rsa

