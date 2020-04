Coronavirus | Lombardia | meno ricoveri e terapie intesive | cala pressione su ospedali

LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - Avvenire_Nei : Vite donate. Coronavirus: Novara, muore don Paolo, 46 anni. Il vescovo: perdo un figlio - Agenzia_Ansa : Coronavirus, l'ospedale di Codogno riconverte in Covid-free il reparto di Ortopedia che, nell'emergenza, come quasi… - Ori254 : RT @joem5s: La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” - MangaRobby : Nessuno lo dice e lo ricorda. Lo farò io: la Lombardia a febbraio ha ordinato 4 milioni di mascherine A UN'AZIENDA… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Le soluzioni ci sono, vediamole È ormai chiaro che fino a quando non ci sarà un vaccino efficace per il coronavirus, la nostra vita sociale ... sperimentazione in selezionati supermercati di Coop ...Sale a 192.994 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, +3.021 rispetto a ieri ... In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri, e il ...