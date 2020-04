Coronavirus, l’ISS lancia l’allarme: ‘Senza misure i contagi possono risalire in due settimane’ (Di venerdì 24 aprile 2020) “Facciamo un passo alla volta: senza cautela l’R0 puo’ risalire in due settimane, anche meno”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa odierna. “Il fatto di avere dei dati positivi non vuol dire abbassare la guardia- ha proseguito- ci deve essere grande cautela. In poco tempo bisogna verificare che non riparta la curva. Si puo’ rapidamente intervenire se c’e’ una diffusione focalizzata, piu’ difficile con una diffusione ampia”. (Agenzia Dire) Coronavirus, l’ISS lancia l’allarme: ‘Senza misure i contagi possono risalire in due settimane’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Un positivo al Coronavirus infetta meno di una persona. L’Iss : “L’indice Rt è sotto a 1 in tutto il Paese”. Ecco le differenze regione per regione

Coronavirus - il Plaquenil difficile da reperire. L'allarme dell'Iss sulle vendite di farmaci online

