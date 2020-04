Coronavirus, l’ironia di Fiorello sulla proposta di Colao: «Noi 60enni come i panda: andiamo protetti. Io resto a casa, come Ligabue, Baglioni e Venditti» – Il video (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieLa Fase due per la gestione dell’emergenza Coronavirus potrebbe vedere un’uscita scaglionata per età per proteggere le fasce più a rischio della popolazione, in particolare gli over 60. Sull’ipotesi, avanzata dal capo della task force per la ripartenza Vittorio Colao, arriva l’ironia di Fiorello, prossimo ai 60 anni. In vista del prossimo compleanno, Fiorello si definisce «un anziano a rischio» e ribadisce «Io resto a casa». Su Twitter lo showman scherza sull’avvicinarsi dei suoi 60 anni: «Buongiorno – dice – sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960 e significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Grazie per auguri. Adesso i 60enni non possono uscire. Io non ce li ho ancora, quindi in pratica dal 4 al 16 ... Leggi su open.online Coronavirus - “C’è la faremo” : il manifesto sgrammaticato scatena l’ironia del web (ma l’errore è voluto)

