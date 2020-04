Coronavirus, l’idea di Trump: “Prendere il sole e iniettarsi disinfettante per ucciderlo”. Gli esperti: “Irresponsabile e pericoloso” (Di venerdì 24 aprile 2020) Negli Stati Uniti l’epidemia di Covid-19 fa registrare quasi 49.887 morti, 3.176 nelle ultime 24 ore. Ma Donald Trump dice di avere “un’idea” per contrastare il virus: iniettarsi del disinfettante e prendere il sole. “Vedo che il disinfettante distrugge il virus in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, ha detto Trump nel corso del briefing quotidiano sul Covid-19. Invitando gli americani a “prendere il sole”, Trump ha quindi suggerito l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il Coronavirus, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. ”Non sono un dottore”, ha aggiunto il presente Usa, affermando che ”sono qui per illustrare delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - per spiagge libere l’idea di “Safe Beach Space” con nastro e picchetti. FOTO

Coronavirus - Sassoli : "Italia abbandoni l'idea coronabond. Titoli emessi dal Recovery Fund con Bilancio Ue a garanzia. Mes? Conveniente"

