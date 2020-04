Coronavirus, l’esperto: i lavaggi nasali sono importanti quanto il lavaggio delle mani, ecco come fare (Di venerdì 24 aprile 2020) Un semplice lavaggio nasale con una soluzione salina (con aggiunta di bicarbonato) potrebbe diventare un importante alleato per contrastare il contagio dal Covid-19, visto che, sebbene ‘nuovo’, si tratta di un appartenente alla famiglia dei Coronavirus. Lo spiega all’AGI il prof. Gaetano Libra, specialista in otorinolaringoiatria e in audiologia, che ha messo a punto un metodo per il corretto lavaggio nasale su cui chiede una sperimentazione adeguata per verificarne scientificamente l’utilità contro il virus. “Il Coronavirus è un virus respiratorio – spiega Libra – e si diffonde, soprattutto, per via aerea (naso e bocca) attraverso le goccioline del respiro, del parlare, della tosse e degli starnuti delle persone infette. Conseguenza logica sarebbe, anche, la corretta e frequente pulizia delle cavità nasali e del cavo ... Leggi su meteoweb.eu Barba e coronavirus - è da tagliare? La risposta dell’esperto

