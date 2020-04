Coronavirus, le Borse Ue chiudono in rosso: deluse dal Consiglio europeo. Milano contiene il ribasso (-0,89%) e lo spread cala a 234 punti (Di venerdì 24 aprile 2020) Il giorno dopo l’intesa di massima del Consiglio europeo su un Recovery fund i cui dettagli andranno però decisi dalla Commissione, le Borse Ue chiudono tutte in rosso. A Londra il Ftse 100 ha perso l’1,28%, a Parigi il Cac 40 ha ceduto l’1,30% mentre a Francoforte il Dax ha lasciato sul terreno l’1,69%. Ultima seduta della settimana in terreno negativo per Piazza Affari, che è comunque riuscita a ridurre il passivo nella seconda metà di giornata in cui il governo ha varato il Documento di economia e finanza. Il Ftse Mib ha chiuso a 16.858 punti (-0,89%). In Italia la giornata ha visto lo spread Btp-Bund fare saliscendi in attesa del giudizio di S&P sul merito di credito del Paese. Il differenziale ha chiuso in calo a 234 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,87%. Il Consiglio europeo ha deluso le aspettative ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - le Borse europee aprono tutte in rosso dopo l’Eurogruppo. Spread in rialzo

