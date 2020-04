Coronavirus: le 20 «sedie» più belle di Instagram (Di venerdì 24 aprile 2020) La vera sfida, in questo lungo e necessario periodo di isolamento domestico, è riuscire a trascorrere il tempo – quando non si occupa con lo smartworking – in modo creativo, anzitutto per allontanare i pensieri da quello fisso della pandemia. Per questo in Rete le iniziative si moltiplicano: si organizzano videoincontri, si visitano musei on line, si assiste a concerti di grandi star, si lanciano challange sui social. L’ultima novità di tendenza è #isolationchair: l’hashtag ideato dal designer spagnolo Max Enrich, che ha invitato tutti a inventarsi una sedia con qualsiasi cosa si abbia in casa. Leggi su vanityfair Coronavirus - nell’obitorio non c’è più spazio : corpi ammassati in stanze vuote e adagiati su letti e sedie nell’ospedale di Detroit [FOTO]

Coronavirus - le immagini degli ospedali spagnoli in difficoltà : a Madrid pazienti stesi a terra per i corridoi. Letti e sedie ammassati lungo le corsie (Di venerdì 24 aprile 2020) La vera sfida, in questo lungo e necessario periodo di isolamento domestico, è riuscire a trascorrere il tempo – quando non si occupa con lo smartworking – in modo creativo, anzitutto per allontanare i pensieri da quello fisso della pandemia. Per questo in Rete le iniziative si moltiplicano: si organizzano videoincontri, si visitano musei on line, si assiste a concerti di grandi star, si lanciano challange sui social. L’ultima novità di tendenza è #isolationchair: l’hashtag ideato dal designer spagnolo Max Enrich, che ha invitato tutti a inventarsi una sedia con qualsiasi cosa si abbia in casa.

Vivodisogniebas : RT @Eurosport_IT: Niente pubblico, niente strette di mano e/o passaggi di asciugamani, spogliatoi lontani, sedie e panchine sanificate: sar… - ilsommotwinter : @LaAndre7 secondo le regole sulla sicurezza non si possono mettere le scatole delle risme per terra per evitare i d… - teresa3345 : RT @ClaudioFarana: Ore 10-11:30 aula del parlamento vuota per coronavirus. Sta parlando con le sedie. Tanto vale che non legge, chiacchiere… - Eurosport_IT : Niente pubblico, niente strette di mano e/o passaggi di asciugamani, spogliatoi lontani, sedie e panchine sanificat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sedie Coronavirus: le 20 «sedie» più belle di Instagram Vanity Fair.it Sequestrate 400mila mascherine

Quasi 400mila mascherine non conformi sono state poste sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza nell’azienda 2Win Srl a Castello d’Argile ... di sicurezza e di prezzo a causa ...

Coronavirus, riapre ristorante Camera con posti ridotti

Per la 'fase due' la Camera ha pensato anche a come garantire in sicurezza i pasti ai deputati impegnati tra Aula e Commissioni, in piena emergenza coronavirus. Oggi ha riaperto sia il ristorante ...

Quasi 400mila mascherine non conformi sono state poste sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza nell’azienda 2Win Srl a Castello d’Argile ... di sicurezza e di prezzo a causa ...Per la 'fase due' la Camera ha pensato anche a come garantire in sicurezza i pasti ai deputati impegnati tra Aula e Commissioni, in piena emergenza coronavirus. Oggi ha riaperto sia il ristorante ...