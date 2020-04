Coronavirus Lazio | bollettino | a Roma 40 nuovi casi | 65 nella provincia Nove morti nelle

lorepregliasco : Alcuni dati molto strani sui tamponi: in Sicilia e Basilicata il numero di persone testate e di tamponi coincide (q… - nzingaretti : Grazie a @LbarbarossaLuca e a tutti gli artisti che hanno collaborato al progetto per aiutare @INMISpallanzani e tu… - fattoquotidiano : Coronavirus, mascherine ‘fantasma’ nel Lazio: indagati i vertici della società affidataria della commessa. E il vol… - CronacheCittadi : New post: Emergenza Coronavirus. Al via i test seriologici. 9 decessi e 63 guariti. La situazione nelle Asl del Laz… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, il Lazio parte con i test seriologici a medici e forze dell'ordine: ecco le linee guida -

Coronavirus Lazio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Lazio