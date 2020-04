Coronavirus, la virologa Gismondo: “Rischiamo una nuova ondata contagi, forse anche 3 settimane dopo la riapertura” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Da quello che abbiamo visto credo che purtroppo sia più che concreta l’ipotesi che a ottobre si possa avere una nuova ondata di contagi, se non addirittura tre settimane dopo la riapertura“: lo ha dichiarato a Radio Cusano Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. “Questo virus ci ha insegnato che esce fuori da qualsiasi modello sperimentale matematico. Tutto dipende anche dalla responsabilità personale, bisogna vedere anche come ci comportiamo“.L'articolo Coronavirus, la virologa Gismondo: “Rischiamo una nuova ondata contagi, forse anche 3 settimane dopo la riapertura” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la virologa Capua insiste : “Seconda ondata possibile”

