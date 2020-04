Coronavirus, la stoccata di Bugani al M5s: «Basta trionfalismi sull’Ue. Non andrà tutto bene, serve equilibrio, serietà e basso profilo» (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«Non c’è bisogno di tweet, post, super foto con sguardo fisso all’orizzonte, ricchi premi e cotillon». Queste le parole che Max Bugani, storico esponente del M5s, sceglie per rivolgersi ai suoi e per bacchettare, in particolare, chi usa toni trionfalistici dopo il vertice Ue di ieri. «È sufficiente essere sobri, seri, normali, naturali – scrive Bugani in un post pubblicato in serata su Facebook – e la differenza fra chi ha un cuore e chi non ce l’ha sarà sempre più evidente». Lo «sguardo rivolto verso l’orizzonte» potrebbe essere quello del premier Conte mentre il trionfalismo che infastidisce Bugani quello ostentato da alcuni esponenti del Movimento. Come Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri e braccio destro di Di Maio, ... Leggi su open.online Coronavirus - da Iannone stoccata a De Luca sulle mascherine

Coronavirus - De Luca : “A metà maggio siamo fuori dall’emergenza”. Stoccata ai ‘produttori di tweet’ e ai ministri in videoconferenza

Notizie del giorno – Coronavirus - la stoccata ad Agnelli. La confessione della escort e le accuse di Falcao (Di venerdì 24 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in diretta«Non c’è bisogno di tweet, post, super foto con sguardo fisso all’orizzonte, ricchi premi e cotillon». Queste le parole che Max, storico esponente del M5s, sceglie per rivolgersi ai suoi e per bacchettare, in particolare, chi usa toni trionfalistici dopo il vertice Ue di ieri. «È sufficiente essere sobri, seri, normali, naturali – scrivein un post pubblicato in serata su Facebook – e la differenza fra chi ha un cuore e chi non ce l’ha sarà sempre più evidente». Lo «sguardo rivolto verso l’orizzonte» potrebbe essere quello del premier Conte mentre il trionfalismo che infastidiscequello ostentato da alcuni esponenti del Movimento. Come Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri e braccio destro di Di Maio, ...

simorugg : RT @Open_gol: Bugani attacca chi nel M5s usa toni trionfalistici in una fase in cui l’emergenza da Coronavirus è ancora seria dopo quasi du… - SuperSconti_ : Coronavirus, la stoccata di Bugani al M5s: «Basta trionfalismi sull’Ue. Non andrà tutto bene, serve equilibrio, ser… - Dome689 : RT @Open_gol: Bugani attacca chi nel M5s usa toni trionfalistici in una fase in cui l’emergenza da Coronavirus è ancora seria dopo quasi du… - alessandro_rota : RT @Open_gol: Bugani attacca chi nel M5s usa toni trionfalistici in una fase in cui l’emergenza da Coronavirus è ancora seria dopo quasi du… - Open_gol : Bugani attacca chi nel M5s usa toni trionfalistici in una fase in cui l’emergenza da Coronavirus è ancora seria dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stoccata Coronavirus, la stoccata di Bugani al M5s: «Basta trionfalismi sull’Ue. Non andrà tutto bene, serve equilibrio, serietà e basso profilo» Open Forse non abbiamo progettato prima?

I dati del crollo socio-economico sferza solo il colpo di grazia su un corpo già infermo ... A cui si aggiunge l’arcigno benservito di un’Europa che fa leva sulle colpe pre coronavirus per farci ...

Facebook tenta il colpo grosso nel mondo delle videochiamate: ecco Messenger Rooms!

Un sistema dunque a prova di utenti poco esperti che, tra l’altro, consentirà anche di decongestionare i server di WhatsApp che, in queste settimane di quarantena a causa dell’emergenza coronavirus, ...

I dati del crollo socio-economico sferza solo il colpo di grazia su un corpo già infermo ... A cui si aggiunge l’arcigno benservito di un’Europa che fa leva sulle colpe pre coronavirus per farci ...Un sistema dunque a prova di utenti poco esperti che, tra l’altro, consentirà anche di decongestionare i server di WhatsApp che, in queste settimane di quarantena a causa dell’emergenza coronavirus, ...