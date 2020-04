Coronavirus, la situazione in Italia: oggi 420 morti e quasi 3 mila guariti (Di venerdì 24 aprile 2020) E’ arrivato puntuale il bollettino della Protezione Civile per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia: oggi 3.021 nuovi casi, 420 decessi e 2.922 guariti. Ad oggi, il numero totale dei malati è di 106.527 persone, di cui 2.173 in terapia intensiva, con un decremento di 94 pazienti rispetto a ieri. 22.068 le persone ricoverate con sintomi e 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, quelle in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.L'articolo Coronavirus, la situazione in Italia: oggi 420 morti e quasi 3 mila guariti CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - la situazione in Italia : oltre 60mila guariti - più di 192mila i casi

La situazione è nettamente migliorata. Il Coronavirus circola ma ha meno forza. Brusaferro (Iss) : “Dati positivi non vuol dire abbassare la guardia”

