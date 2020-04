Coronavirus, la Sicilia prepare 600mila tour gratis (Di venerdì 24 aprile 2020) "Stiamo preparando 600mila pacchetti turistici che immetteremo sul mercato e che regaleremo ai turisti che soggiorneranno almeno 3 notti in Sicilia, su 3 notti una la regalerà l'assessorato al Turismo della Regione Siciliana, con cui acquisteremo servizi da tutti i settori della filiera turistica che saranno messi in circolazione per il recupero dei flussi sia individuali che gruppi". L'annuncio arriva dallo stesso assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, evidenziando che il governo regionale sta mettendo a disposizione 50 milioni per cercare di dare subito liquidità alle imprese. "Sappiamo che non risolveremo il problema - aggiunge - ma sicuramente si tratta di piccole risorse che consentiranno al comparto di respirare". L'esponente della giunta Musumeci, spiega anche che il fondo verrà utilizzato "da subito" mentre servizi e pacchetti ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Sicilia - salgono a 706 i positivi a Catania

