Coronavirus | la pandemia ha cancellato 10 anni di vita alle vittime italiane del Covid

Sono circa 200 mila i morti da Coronavirus nel mondo. E gli scienziati dell'Università di Glasgow, in Scozia, si sono posti una domanda: come si può tradurre questo numero in termini di anni di vita persi? Lo studio è stato portato avanti utilizzando i dati delle vittime di Covid-19 registrate in Italia. Il risultato è che se le persone morte non avessero contratto il virus avrebbero vissuto in media 10 anni in più. «Poiché la maggior parte delle persone che muoiono a causa del Covid-19 sono anziane e con malattie croniche sottostanti – ha spiegato il dottor David McAllister, a capo del team di ricercatori -, alcuni hanno pensato che il numero effettivo di anni vita persi con l'epidemia fosse relativamente basso».

Salgono a 88.194 i casi di coronavirus in Iran, con 1.168 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 93, da dieci giorni stabilmente sotto la soglia dei cento morti, per un totale ...

La pandemia di Covid-19 esige dai leader della logistica una rinnovata attenzione alla salute dei lavoratori che si occupano di trasportare le merci e all’efficienza della supply chain. La capacità è ...

