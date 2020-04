Coronavirus, la Camera respinge ordine del giorno di Giorgia Meloni per il no al Mes: urla e proteste dai banchi di FdI dopo il voto (Di venerdì 24 aprile 2020) Con 216 voti contrari e 119 favorevoli la Camera ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva di “impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all’insieme delle misure volte a contrastare l’attuale emergenza” Coronavirus. Il governo aveva espresso parere contrario. Al termine del voto dai banchi Fdi si sono alzate urla “venduti venduti“. Il presidente Roberto Fico ha richiamato all’ordine, chiedendo anche che i deputati non mostrassero cartelloni L'articolo Coronavirus, la Camera respinge ordine del giorno di Giorgia Meloni per il no al Mes: urla e proteste dai banchi di FdI dopo il voto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Camera respinge odg Meloni su no a Mes

Coronavirus : Camera respinge odg Meloni su no a Mes

Coronavirus - tutto chiuso tranne il ristorante della Camera : l’unico aperto in Italia (Di venerdì 24 aprile 2020) Con 216 voti contrari e 119 favorevoli laha bocciato l’deldi Fratelli d’Italia che chiedeva di “impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all’insieme delle misure volte a contrastare l’attuale emergenza”. Il governo aveva espresso parere contrario. Al termine del voto dai banchi Fdi si sono alzate urla “venduti venduti“. Il presidente Roberto Fico ha richiamato all’, chiedendo anche che i deputati non mostrassero cartelloni L'articolo, ladeldiper il no al Mes: urla e proteste dai banchi di FdI dopo il voto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Coronavirus, decreto Cura-Italia: la Camera boccia l'odg di Fdi che chiedeva di impegnare il governo a non usare in… - VittorioSgarbi : #coronavirus La bara della democrazia e la dittatura dei falsi scienziati (intervento di oggi alla Camera)… - Corriere : Camera, fallisce il blitz di FdI contro il Mes. Sette dissidenti dei Cinque Stelle v... - AlTocqueville : RT @francescatotolo: ?? Il #M5S e il #Pd hanno votato NO all’ordine del giorno di #FdI alla Camera che impegnava il governo a non utilizzar… - 6d7198da751d4a3 : RT @RadioSavana: Camera. Ordine del giorno proposto da Fratelli d'Italia sul #Mes: 'L'Italia non acceda in alcun caso al #Mes'. Ordine resp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Camera Coronavirus, Camera respinge ordine del giorno di FdI per dire no al Mes Corriere della Sera Coronavirus, Angela Merkel: solidarietà europea ma no a Eurobond

Coronavirus Germania ultime notizie, Angela Merkel ... Angela Merkel divenne così la leader dell’opposizione conservatrice alla camera bassa del Bundfestag. E’ il 30 maggio 20915 quando Angela Merkel ...

Coronavirus: effetto odg Meloni in aula, timori per numeri e scatta il 'pienone'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il tema era insidioso. Ovvero, il Mes. E i timori sui numeri hanno fatto schizzare le presenze in aula alla Camera. Effetto dell'odg Meloni. Tanto che oggi -mascherine a ...

Coronavirus Germania ultime notizie, Angela Merkel ... Angela Merkel divenne così la leader dell’opposizione conservatrice alla camera bassa del Bundfestag. E’ il 30 maggio 20915 quando Angela Merkel ...Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il tema era insidioso. Ovvero, il Mes. E i timori sui numeri hanno fatto schizzare le presenze in aula alla Camera. Effetto dell'odg Meloni. Tanto che oggi -mascherine a ...