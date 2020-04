Coronavirus, Julio si sveglia dopo 57 giorni non sapendo di essere stato contagiato (Di venerdì 24 aprile 2020) Lieto fine dopo quasi due mesi da incubo per un pensionato 65enne, risvegliatosi dopo aver trascorso ben 57 giorni in terapia intensiva È un risveglio che non potrà dimenticare mai più perchè è quello che gli ha permesso di uscire dall’incubo. dopo ben 57 giorni trascorsi in terapia intensiva, intubato, in seguito al repentino peggioramento … L'articolo Coronavirus, Julio si sveglia dopo 57 giorni non sapendo di essere stato contagiato sembra essere il primo su NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 24 aprile 2020) Lieto finequasi due mesi da incubo per un pensionato 65enne, ritosiaver trascorso ben 57in terapia intensiva È un risveglio che non potrà dimenticare mai più perchè è quello che gli ha permesso di uscire dall’incubo.ben 57trascorsi in terapia intensiva, intubato, in seguito al repentino peggioramento … L'articolosi57nondisembrail primo su NewNotizie.it.

Dopo ben 57 giorni trascorsi in terapia intensiva, intubato, in seguito al repentino peggioramento delle sue condizioni a causa del coronavirus, un pensionato spagnolo di 65 anni ha riaperto gli occhi ...

Julio Savi. Essere onde dello stesso mare

Riflessioni ai margini della pandemia da Covid-19. Julio Savi (poeta e studioso, autore di libri, articoli, saggi e traduzioni di Scritti sacri bahá’í). Negli ultimi anni, per descrivere una delle ...

