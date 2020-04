Coronavirus, Istat: “Da dati di 5mila Comuni mortalità dal 1 marzo al 4 aprile aumentata del 41% rispetto allo stesso periodo del 2019” (Di venerdì 24 aprile 2020) La pandemia del Coronavirus ha causato in particolare nel mese di marzo un drammatico aumento del numero di morti in Italia. L’Istat non ha ancora a disposizione dei dati che consentano di stimare l’incremento della mortalità in tutto il Paese o in specifiche Regioni, ma “da un primo esame che ha riguardato 5.069 Comuni, il totale dei decessi tra il primo marzo e il 4 aprile del 2020 è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per lo stesso periodo del 2019“. L’affermazione è contenuta nel documento firmato dal presidente dell’Istituto, Gian Carlo Blangiardo, che analizza appunto gli “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19 per l’anno 2020”. I circa 5mila Comuni, precisa lo stesso documento in una nota, non sono stati selezionati ma sono quelli già presenti al 31 dicembre ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Istat : “Da esame su 5mila Comuni mortalità dal primo marzo al 4 aprile aumentata del 41% rispetto allo stesso periodo del 2019”

La pandemia del coronavirus ha causato in particolare nel mese di marzo un drammatico aumento del numero di morti in Italia. L’Istat non ha ancora a disposizione dei dati che consentano di stimare ...

