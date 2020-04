Coronavirus, Iss: “Vendite di alcolici aumentate del 180% durante il lockdown” (Di venerdì 24 aprile 2020) durante il lockdown vola il consumo di alcolici: le vendite sono aumentate del 180%, anche grazie alle consegne a domicilio. È l’allarme lanciato dall’Istituto superiore di sanità, che sottolinea come l’obbligo di restare a casa abbia cambiato anche il consumo di stupefacenti e le abitudini legate al gioco d’azzardo. Non potendo più andare al pub, gli italiani mettono una bottiglia in più nel carrello della spesa: ma – sottolinea l’Iss – è bene ricordare gli effetti negativi sulla salute (non per ultimo il calo delle difese immunitarie). Gli esperti inoltre smentiscono con forza le fake news che circolano riguardo inesistenti proprietà benefiche dell’alcol nei confronti del Coronavirus. Se i benefici sono falsi, restano però veri i pericoli dell’alcol sull’organismo e sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano Cosa dice il nuovo rapporto dell’ISS sul coronavirus in Italia

L’ultimo report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al coronavirus dell’Istituto superiore di sanità (datato 20 aprile) mostra che in tutte le fasce d’età – con l’eccezione degli over ...

Dispositivi di protezione in dono alla Curia Arcivescovile di Napoli «per contrastare l’emergenza Coronavirus e rafforzare il legame di solidarietà con la comunità religiosa». I rifornimenti di ...

