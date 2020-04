Coronavirus | Iss “Diminuiscono i casi ma tenere alta l' attenzione”

(Di venerdì 24 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Diminuiscono idi contagio e la gravita' della malattia ma il virus circola ancora in tutta Italia. E' quanto emerge dalla conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanita'. “Come sta evolvendo l'epidemia? Anche nelle zone a bassa circolazione ci sono dei focolai, globalmente il tipo di intensita' si e' molto ridotto – dice Silvio Brusaferro, presidentedell'Istituto Superiore di Sanita' – ma rimane una circolazione, ci deve essere sempre cautela nel muoversi”. “Il numero deisi sta riducendo ma dobbiamo muoverci con grande cautela, per questo parliamo sempre di graduale riapertura, una situazione che richiede grande attenzione nelle misure di adottare”, ha aggiunto Brusaferro “la gran parte delle infezioni e' avvenuta nelle strutture dove si concentrano persone anziane e disabili, poi nell'ambiente ...

Agenzia_Ansa : Il numero di casi di Covid-19 'si sta riducendo ma è necessaria prudenza per le riaperture perché la situazione è d… - fattoquotidiano : Coronavirus, il Plaquenil difficile da reperire. L’allarme dell’Iss sulle vendite di farmaci online - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: numero casi si riduce dappertutto ma serve cautela #coronavirusitalia - BullofromBelAir : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Iss: tenere indice contagio sotto 1 o ricrescita morti #Iss - LaMadreBadessa : RT @covidiamo: Il presidente dell'#ISS, istituto superiore di sanità, Silvio #Brusaferro: 'Il contagio da #Coronavirus si sta riducendo dap… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iss

Agenzia ANSA

Lo ha spiegato venerdì 24 aprile l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in commissione consiliare Sanità, a proposito dei test per la determinazione degli anticorpi neutralizzanti contro il ...La filiera agroalimentare rappresenta un settore importante per la popolazione e per l’economia, ma da decenni, soprattutto nelle sue modalità intensive, ha enormi impatti ambientali, come ha ...