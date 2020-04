**Coronavirus: ipotesi autocertificazione solo per viaggi interregionali** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – autocertificazione solo per i viaggi interregionali. Togliendo di mezzo l’obbligo di riempire il modulo per gli spostamenti ogni volta si esce di casa. E’ una delle ipotesi -ma solo un’ipotesi, viene rimarcata da fonti di governo- sulla quale ragiona l’esecutivo, in vista della fase due che dovrebbe partire dal 4 maggio. Ci si potrà spostare da una Regione e l’altra solo per comprovate esigenze lavorative – è una dunque delle ipotesi al vaglio- situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ma è difficile, precisa un’altra fonte di governo, che questa opzione venga adottata già dal 4 maggio: probabilmente gli spostamenti interregionali saranno consentiti solo più avanti.L'articolo **Coronavirus: ipotesi autocertificazione solo per viaggi interregionali** ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : ipotesi riapertura negozi 11 maggio - bar e ristoranti il 18’**

**Coronavirus : ipotesi ok spostamenti dentro propria regione dal 4 maggio’**

**Coronavirus : Boccia a governatori - ‘100 medici in Lombardia - ipotesi uso specializzandi’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) –per iinterregionali. Togliendo di mezzo l’obbligo di riempire il modulo per gli spostamenti ogni volta si esce di casa. E’ una delle-maun’, viene rimarcata da fonti di governo- sulla quale ragiona l’esecutivo, in vista della fase due che dovrebbe partire dal 4 maggio. Ci si potrà spostare da una Regione e l’altraper comprovate esigenze lavorative – è una dunque delleal vaglio- situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ma è difficile, precisa un’altra fonte di governo, che questa opzione venga adottata già dal 4 maggio: probabilmente gli spostamenti interregionali saranno consentitipiù avanti.L'articoloper...

Capezzone : +++Ipotesi vaccino anti Coronavirus+++ L’ipotesi di una task force: scatenargli contro l’Agenzia delle Entrate. Ah… - repubblica : La nicotina potrebbe proteggere dal coronavirus. L'ipotesi controversa di uno studio francese [dalla nostra corrisp… - SkyTG24 : Pannelli di plexiglass per la fase 2 di 'convivenza' con il #coronavirus. È una delle ipotesi fatte per quando potr… - BlitzQuotidiano : Coronavirus, dal 4 maggio autocertificazione solo per viaggi tra Regioni? L’ipotesi del Governo… - angelicarenzi : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus allo studio l'ipotesi dell'autocertificazione solo per viaggi tra Regione e Regione dal 4 maggio #ANSA htt… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus ipotesi **Coronavirus: ipotesi autocertificazione solo per viaggi interregionali** Metro Mare per tutti, la stagione balneare ai tempi del Coronavirus

Premesso che quanto di seguito delineato è da riferirsi alla sola ipotesi in cui i livelli di diffusione del contagio siano tali da consentire al Governo di prevedere, in qualche misura, l’avvio della ...

Coronavirus. Non è colpa dei testicoli se colpisce più i maschi. Lo studio dell’Auo di Padova smentisce ricerca Usa

Una ricerca condotta dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba di Mumbai in India, suggeriva che i testic ...

Premesso che quanto di seguito delineato è da riferirsi alla sola ipotesi in cui i livelli di diffusione del contagio siano tali da consentire al Governo di prevedere, in qualche misura, l’avvio della ...Una ricerca condotta dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba di Mumbai in India, suggeriva che i testic ...