Coronavirus | iniezioni disinfettante e raggi Uv la cura di Trump I medici | Non fatelo

Agenzia_Ansa : La proposta shock di @POTUS: iniezioni di disinfettante contro il #Covid19. Valanga di polemiche. Per gli esperti i… - SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump: “Iniezioni disinfettante per uccidere virus” - vladiluxuria : Da uno che si fa lo shampoo alla candeggina nessuna sorpresa se consiglia iniezioni di disinfettante #Trump… - angeleri_mauro : RT @quasinobel: #Trump propone iniezioni di detergente per sconfiggere il coronavirus. Nel video la reazione della Dottoressa Birx, tra l'… - AlessandroRita : RT @ottogattotto: #Trump:'Iniezioni di amuchina, lampade Uv per «seccare» il #coronavirus' Veramente questo imbecille ha i codici di lancio… -

