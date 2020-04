Coronavirus, in Italia sperimentazione del vaccino sull’uomo in estate (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Con oltre 70 candidati la corsa al vaccino contro il nuovo Coronavirus diventa sempre più rapida. Dopo i test già iniziati in Cina, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, in Italia è previsto l’avvio della sperimentazione sull’uomo in l’estate. L’annuncio arriva da ReiThera, azienda con sede a Castel Romano che ha sviluppato un vaccino nell’ambito di un consorzio europeo insieme alla tedesca Leokocare Ag di Monaco di Baviera e all’azienda Univercells Sa di Bruxelles. Dopo i test sull’uomo – fa sapere il consorzio in una nota – si prevede di iniziare “subito la produzione di vaccini su larga scala”. Nel dettaglio i partner del consorzio stanno promuovendo congiuntamente lo sviluppo di un candidato vaccino adenovirale, basato su vettori, che prende di mira la proteina spike di ... Leggi su quifinanza Coronavirus - ultime notizie – Per la prima volta in Italia più guariti che nuovi casi. Ci sono quattro date per le riaperture : l’ipotesi sul tavolo del governo. Oggi si decide sul Def per lo scostamento di bilancio

