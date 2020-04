Coronavirus in Italia, in calo terapie intensive e ricoveri: ecco i dati (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus in Italia oggi, i dati aggiornati al 24 aprile 2020. Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 aprile I casi totali nel nostro Paese sono 192.994, al momento sono invece 106.527 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 60.498, mentre il totale dei deceduti sale a 25.969. I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.068 (un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri), in terapia intensiva 2.173 ( una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri), mentre 82.286, pari al 77% degli attualmente positivi, si trovano in isolamento domiciliare. Rispetto alla giornata di ieri si registrano le seguenti variazioni: Casi attuali: 106.527 (-321) • Deceduti: 25.969 (+420) • Guariti:60.498 (+2.922) • Totale casi: 192.994 (+3.021) CLICCA QUI PER LA MAPPA INTERATTIVA Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia oggi 24 aprile: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta Cig - coronavirus : Poste Italiane anticipa trattamento ai clienti Bancoposta e PostePay Evolution

Coronavirus - oltre 192.000 casi totali in Italia. In Inghilterra cani negli aeroporti per fiutare la malattia - Victoria Beckham chiede gli aiuti del Governo – DIRETTA

