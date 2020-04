Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, venerdì 24 aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 aprile: morti, contagi, guariti Dopo la decisione della settimana scorsa di rimodulare le conferenze stampa, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 24 aprile. È di 106.527 (-321) persone attualmente positive, 25.969 (+420) morti e 60.498 guariti (+2.922) per un totale di 192.994 casi (3.021), il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile. Dei 106.527 attualmente positivi, 22.068 (-803) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.173 (-94) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 82.286 (+576) si trovano in isolamento ... Leggi su tpi Oms-Onu insieme su vaccino per Coronavirus/ Fuori USA e Cina - Conte : "L'Italia c'è"

Coronavirus - la situazione in Italia : oltre 60mila guariti - più di 192mila i casi

