Coronavirus | in Italia 192 994 contagiati totali | 25 969 deceduti e 60 498 guariti FOTO

Le polveri sottili sarebbero in grado di trasportare il Coronavirus. La conferma arriva da uno studio effettuato da Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale che ha annunciato di aver ritrovato ...

Contagi e decessi nella Rsa “la Fontanella”: svolta nell’inchiesta, tre indagati eccellenti

Due i reati ipotizzati sulla scia delle tante inchieste aperte dalle Procure di mezza Italia: diffusione colposa di epidemia e abbandono di persone ... gli ospiti e se siano state attuate tutte le ...

