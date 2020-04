Coronavirus, in Italia 106.527 positivi, 25.969 morti e 60.498 guariti (Di venerdì 24 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e’ 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 106.527, con un calo di 321 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.368 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus trasportato dal particolato atmosferico - lo studio italiano

Coronavirus - oltre 192.000 casi totali in Italia. Il presidente Mattarella firma il dl Cura Italia – DIRETTA

Coronavirus il "cigno nero" dell'Italia : il governo arranca ma la Lega crolla nei sondaggi (Di venerdì 24 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto ilche causa il Covid-19 e’ 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di attualmentee’ di 106.527, con un calo di 321 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente2.173 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.22.068 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 803 pazienti rispetto a ieri.82.286 persone, pari al 77% degli attualmente, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi esale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmentesono 34.368 ...

vitocrimi : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT per aver portato l'Europa ad affrontare l'emergenza #Coronavirus dimostrando di… - CottarelliCPI : I dati IRPEF 2018 pubblicati oggi confermano il problema dell'evasione fiscale in Italia. Passato lo tsunami corona… - chetempochefa : Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor @RobertoBurioni dal 26 genna… - Topy503 : RT @aboubakar_soum: Dietro le forchettate di spaghetti c'è sudore e deprivazione. La politica abbia l’audacia di interpellare i giganti de… - SimoneCerroni1 : RT @classcnbc: Verso la #Fase2: l'#Italia tornerà a crescere? Il messaggio di ottimismo del governatore di #Bankitalia Ignazio Visco in vis… -