Coronavirus, in Francia calano i morti ma il Paese si prepara già alla seconda ondata: pronti 10mila posti in terapia intensiva (Di venerdì 24 aprile 2020) Oggi, la Francia registra il bilancio giornaliero di decessi più basso dall’inizio della settimana a causa dell’epidemia di Coronavirus. Se finora superava costantemente i 500 morti, oggi i numeri sono più incoraggianti con 389 decessi. Il direttore generale della sanità francese, Jérôme Salomon, ha annunciato che in Francia, dal 1 ° marzo ad oggi, sono morte 22.245 persone a causa del Coronavirus, di cui 13.852 in ospedale e 8.393 in istituti sociali e medico-sociali. La Francia ha riportato più morti per virus rispetto a qualsiasi altro Paese dopo Stati Uniti, Italia e Spagna. Altre 28.658 persone sono ricoverate in ospedale (+1346 nuovi ricoveri, saldo negativo di 561 posti). 4.870pazienti sono ancora in terapia intensiva (+155 nuovi ricoveri, saldo negativo di 183 pazienti). “Questa emergenza sta lentamente ma ... Leggi su meteoweb.eu Francia - primo calciatore della Liga 1 in rianimazione per coronavirus

Coronavirus Francia : 21.856 morti - 158.183 casi/ Calciatore del Montpellier positivo?

Coronavirus - Francia : 21.000 morti - 516 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 24 aprile 2020) Oggi, laregistra il bilancio giornaliero di decessi più basso dall’inizio della settimana a causa dell’epidemia di. Se finora superava costantemente i 500, oggi i numeri sono più incoraggianti con 389 decessi. Il direttore generale della sanità francese, Jérôme Salomon, ha annunciato che in, dal 1 ° marzo ad oggi, sono morte 22.245 persone a causa del, di cui 13.852 in ospedale e 8.393 in istituti sociali e medico-sociali. Laha riportato piùper virus rispetto a qualsiasi altrodopo Stati Uniti, Italia e Spagna. Altre 28.658 persone sono ricoverate in ospedale (+1346 nuovi ricoveri, saldo negativo di 561 posti). 4.870pazienti sono ancora in terapia intensiva (+155 nuovi ricoveri, saldo negativo di 183 pazienti). “Questa emergenza sta lentamente ma ...

Agenzia_Ansa : Finlandia, Belgio e Francia sperimentano le maniglie 'anticovid' VIDEO Ingressi e sportelli a portata di avambracci… - vaticannews_it : Il #coronavirus #Covid_19 mette in ginocchio il settore della #pesca In Italia a rischio almeno 30 mila posti di la… - Agenzia_Italia : #Fumare protegge dal #COVID19? In #Francia studio con tamponi alla #nicotina - SuicidioEuropeo : Le Figaro titola: 'Coronavirus, la grande menzogna cinese.' Anche in Francia c'è voglia di fargliela pagare alla Ci… - SaraPalomba2 : Chi fuma è più resistente al Coronavirus? Lo studio che arriva dalla Francia -