Coronavirus, in Cina la città di Harbin (11 milioni di abitanti) rafforza il suo lockdown: secondo focolaio provocato da una studentessa (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus Cina, nuovo lockdown ad Harbin per 11 milioni di persone Se tutto il mondo scientifico predica assoluta cautela nel graduale ritorno alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus è perché il maggior rischio è quello di un ritorno dei contagi: ne sa qualcosa la città di Harbin, capitale della provincia di Heilongjiang nella Cina nord-orientale, dove gli 11 milioni di abitanti sono stati sottoposti a un nuovo e più stringente lockdown dopo aver assaggiato uno scampolo di libertà. Nei giorni scorsi, infatti, il Covid-19 è tornato a circolare all’interno della città, costringendo le autorità a restringere nuovamente le misure. E tutto, pare, è dovuto a una studentessa di 22 anni, rientrata da New York e positiva (seppur asintomatica). Come da protocollo, al suo ritorno in ... Leggi su tpi Coronavirus - il Segretario di Stato USA : la Cina ne “pagherà le conseguenze”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : gli Stati Uniti si avvicinano ai 50mila morti - diminuiscono i casi attivi in Italia

Coronavirus - le news dal Mondo : in Cina solo 6 nuovi casi - gli USA potrebbero estendere il lockdown (Di venerdì 24 aprile 2020), nuovo lockdown adper 11di persone Se tutto il mondo scientifico predica assoluta cautela nel graduale ritorno alla normalità dopo l’emergenzaè perché il maggior rischio è quello di un ritorno dei contagi: ne sa qualcosa la città di, capitale della provincia di Heilongjiang nellanord-orientale, dove gli 11disono stati sottoposti a un nuovo e più stringente lockdown dopo aver assaggiato uno scampolo di libertà. Nei giorni scorsi, infatti, il Covid-19 è tornato a circolare all’interno della città, costringendo le autorità a restringere nuovamente le misure. E tutto, pare, è dovuto a una studentessa di 22 anni, rientrata da New York e positiva (seppur asintomatica). Come da protocollo, al suo ritorno in ...

ilpost : Come riaprono i ristoranti in Cina e in Corea del Sud - fanpage : In Cina 11 milioni di persone tornano in quarantena: Coronavirus “importato” da una studentessa - Agenzia_Ansa : Oms: 'La metà dei morti in Europa erano nelle case di cura. Il quadro su queste strutture è profondamente inquietan… - galietti82 : RT @Curini: “La reazione occidentale alla narrazione cinese sul #coronavirus. Con un anello debole: l’Italia” ahimè un anello parecchio deb… - cronachecampane : Coronavirus, dalla Cina arrivano 1000 mascherine per i lavoratori Forestali di Napoli -