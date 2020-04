Coronavirus in Campania ultimo bollettino h.23,00: su 3.190 tamponi 25 positivi (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Campania: l’ultimo bollettino del 24 aprile delle h. 23,00 riporta i dati di 25 casi positivi su 3.190 tamponi effettuati in giornata. In totale sono 4.299 i casi positivi. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 950 tamponi di cui 11 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 619 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 3 risultati positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 125 tamponi di ... Leggi su 2anews Coronavirus : cassa integrazione al ralenti - in Campania ok a un decimo delle imprese

