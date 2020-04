Coronavirus in Campania, De Luca guarda alla fase 2: “Stop alla movida” (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il governatore Vincenzo De Luca annuncia la graduale ripresa delle attività economiche, preannunciando un nuovo stop per la movida e modifiche negli orari di bar e pizzerie. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Riguardo gli ultimi dati relativi ai contagi in Campania, De Luca parla di “quadro rassicurante che potrebbe consentirci le prime riprese delle attività economiche”. Tuttavia, resta lo stop alla movida, vista come possibile fonte di aggregazione: “È ovvio che non torniamo a come eravamo tre mesi fa -afferma il governatore- Qualcuno mi ha scritto: ma così non possiamo riprendere la movida. Ma sei scemo o sei buono? Riprendiamo la movida? C’è gente che si ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - De Luca chiude la movida : «Ma cambiamo gli orari di bar e pizzerie»

