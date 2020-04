Coronavirus, in Brasile picco di morti: 407 in 24 ore. Usa, quasi 50mila vittime. Svezia senza lockdown si difende: “A Stoccolma immunità del 20%” (Di venerdì 24 aprile 2020) Il presidente Jair Bolsonaro ha deciso l’allentamento delle restrizioni. Ma il Brasile, che scava fosse comuni per i cadaveri delle vittime di Coronavirus, registra il picco di morti: sono 407 nelle ultime 24 ore, la cifra più alta mai registrata nel Paese, che porta il totale a 3.313. I contagi sono 49.492, 3.735 quelli accertati nelle ultime 24 ore. Crescono i decessi anche negli Usa – 3.176 nell’ultimo giorno e 49.887 in totale – e i contagi in Russia che da ieri registra +5.849, per un totale di 68.622 positivi. I numeri globali – Nel mondo sono 2.708.885 i casi di contagio e 190.858 le vittime. Sono invece 4.660.250 le persone che sono guarite. Le vittime delle case di riposo – In Francia, tra il 1 marzo e il 14 aprile 2020, un totale di 5.340 strutture hanno segnalato 54.493 casi confermati e probabili di cui 6.517 (12%) è ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – In Brasile Bolsonaro vince contro il lockdown. Ma il contagio è sottostimato e si scavano fosse comuni

Fiat Chrysler ha concluso un accordo con i dipendenti in Brasile per ridurre l’orario di lavoro nel paese Secondo Fiat Chrysler, la produzione nelle sue fabbriche dovrebbe riprendere durante il mese ...

Il doppio prezzo della pandemia nei Paesi del Sud del mondo

Al momento, in termini di vite umane, l’America Latina non sta pagando un prezzo particolarmente elevato alla pandemia di Covid-19, se si fa eccezione per alcune città come Rio de Janeiro e São Paulo ...

