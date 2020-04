Coronavirus, il virologo Andrea Crisanti: “Il virus sensibile alle alte temperature, in estate potremmo recuperare ciò che abbiamo perso” (Di venerdì 24 aprile 2020) Mentre l’Italia si prepara alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, Andrea Crisanti, ordinario all’università di Padova e direttore del laboratorio di Microbiologia del Policlinico, lancia un monito: “La prudenza deve prevalere“. Intervistato da “Il Mattino“, l’esperto spiega: “Tutti quelli che si affannano e spingono per riaprire, non si rendono conto delle conseguenze a lungo termine“. Il timore è una nuova ondata di contagi: “Occorre attrezzarsi per scongiurarla. Capisco le esigenze di carattere economico e sociale“, ma “i problemi non si risolvono riaprendo“. “Occorre aspettare ancora per vedere se i casi diminuiscono e implementare le misure di protezione“. Le istituzioni devono “innanzitutto essere pronte per spegnere nuovi focolai e aumentare la capacità ... Leggi su meteoweb.eu Trump si riscopre virologo e propone «iniezioni di disinfettante» per sconfiggere il Coronavirus

Coronavirus - l'annuncio del virologo Tarro : "Sì a sport - mare e passeggiate"

