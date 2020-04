Coronavirus, il Veneto pensa già alla fase 3. Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza con riaperture: dai cimiteri al cibo d’asporto (Di venerdì 24 aprile 2020) Sarà che il 25 aprile a Venezia è la festa di San Marco, patrono della città e ispiratore dei sogni leghisti, ma Luca Zaia decide di fare un annuncio al Veneto. Anche perché nel giorno festivo è consuetudine regalare un “bocolo” di rosa alla moglie o alla fidanzata. La decisione viene presa nonostante indicatori nazionali sostengano che l’apertura produttiva ha comportato un aumento dei contagi. “Firmo nuova ordinanza, voglio raschiare il fondo del barile” dice. In conferenza stampa il governatore leghista mostra due dati. Il 13 aprile c’erano 1.672 ricoverati e 245 terapie intensive. Dopo undici giorni di parziale riapertura, i ricoverati sono scesi a 1.289, le terapie intensive a 130. Zaia mostra i cartelli con i numeri e annuncia una ordinanza a sorpresa. “Questa decisione non significa che è finita, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Fase 2 in Veneto parte in anticipo. Zaia : «Spero di aprire tutto l’apribile. Non chiuderò gli anziani in casa» – Video

