Coronavirus, il Ministro turco: “Istanbul è la nostra Wuhan” (Di venerdì 24 aprile 2020) Gli ultimi dati ufficiali riportano che in Turchia 2.491 persone sono morte e 101.790 sono state infettate dal Coronavirus dall’inizio della pandemia, e il maggior numero di casi è stato registrato a Istanbul: per tale motivo il Ministro della Sanità Fahrettin Koca ha paragonato la città a Wuhan, il ben noto focolaio da cui tutto sarebbe partito. “Istanbul è la Wuhan turca“, ha detto il Ministro in un’intervista rilasciata al quotidiano filo-governativo Sabah, precisando però che la diffusione nella città è stata contenuta grazie al tracciamento dei contatti eseguito da un team di esperti. Secondo la Johns Hopkins University il Paese è al 7° posto nel mondo per numero di infezioni confermate, ma secondo gli esperti, il numero di contagi e decessi sarebbe molto più alto.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ministro Speranza : “Gli italiani sono stati all’altezza della sfida”

Coronavirus - Ministro Salute : "Buone notizie - adesso avanti con massima prudenza"

Coronavirus - Aniasa scrive al ministro Franceschini per i voucher vacanze (Di venerdì 24 aprile 2020) Gli ultimi dati ufficiali riportano che in Turchia 2.491 persone sono morte e 101.790 sono state infettate daldall’inizio della pandemia, e il maggior numero di casi è stato registrato a Istanbul: per tale motivo ildella Sanità Fahrettin Koca ha paragonato la città a Wuhan, il ben noto focolaio da cui tutto sarebbe partito. “Istanbul è la Wuhan turca“, ha detto ilin un’intervista rilasciata al quotidiano filo-governativo Sabah, precisando però che la diffusione nella città è stata contenuta grazie al tracciamento dei contatti eseguito da un team di esperti. Secondo la Johns Hopkins University il Paese è al 7° posto nel mondo per numero di infezioni confermate, ma secondo gli esperti, il numero di contagi e decessi sarebbe molto più alto.L'articolo ...

_MiBACT : #Coronavirus, il ministro @dariofrance ai 140 ministri della Cultura @Unesco nell’incontro virtuale per discutere l… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il ministro della Salute Speranza osserva come la curva dei contagi stia ripiegando, ma invita tutti a… - Agenzia_Ansa : Documento di economia e finanza, il premier Conte in riunione con il ministro Gualtieri e i capi delegazione prima… - Sergio64298591 : RT @cislfp: #Coronavirus. @PetriccioliM (@cislfp ): 'Via confronto su fase due su #sicurezza, #valorizzazione e modalità di #lavoro'. L'in… - iCarlotta : #coronavirus una piccola domanda: ma come mai il ministro della salute è laureato scienze politiche? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ministro Coronavirus, ministro Salute Brasile per allentamento misure Adnkronos Coronavirus, il ministro francese: Mascherine ai bambini? No, meglio altri sistemi»

Mascherine ai bambini? No, meglio usare altri sistemi. Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha affermato oggi che è «molto complicato» far indossare mascherine a dei bambini e che non ...

Fase 2 Coronavirus, la guida Inail per il lavoro

L’azienda procederà ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà ...

Mascherine ai bambini? No, meglio usare altri sistemi. Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha affermato oggi che è «molto complicato» far indossare mascherine a dei bambini e che non ...L’azienda procederà ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà ...