Coronavirus, il deputato leghista Basini prende la parola in Aula senza la mascherina: richiamato dalla presidente Spadoni (Di venerdì 24 aprile 2020) Durante la discussione sul Cura Italia alla Camera, il deputato del gruppo Lega, Giuseppe Basini, è stato richiamato più volte dalla presidente di turno, Maria Elena Spadoni, perché senza mascherina. mascherina che, poi, il deputato ha regolarmente indossato. Anche il collega di Forza Italia, Ferri, è stato redarguito per non aver rispettato l’obbligo di indossare protezioni. Fonti della Camera precisano che alla fine del dibattito l’Aula, come prevede il protocollo di sicurezza per le attività quotidiane, viene sanificata. Nei minuti precedenti il deputato leghista era già stato accusato da alcuni colleghi di essere entrato in Parlamento con una temperatura corporea sopra il limite consentito dalle misure anti-Covid 19. E di aver rifiutato di sottoporsi al secondo controllo della febbre. Il leghista ha poi smentito: “Ero solo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : deputato alla Camera con febbre e senza mascherina - ‘ero solo accaldato’ (2)

Coronavirus : deputato alla Camera con febbre e senza mascherina - ‘ero solo accaldato’

Coronavirus - deputato della Lega entra alla Camera con la febbre (Di venerdì 24 aprile 2020) Durante la discussione sul Cura Italia alla Camera, ildel gruppo Lega, Giuseppe, è stato richiamato più volte dalla presidente di turno, Maria Elena Spadoni, perchéche, poi, ilha regolarmente indossato. Anche il collega di Forza Italia, Ferri, è stato redarguito per non aver rispettato l’obbligo di indossare protezioni. Fonti della Camera precisano che alla fine del dibattito l’, come prevede il protocollo di sicurezza per le attività quotidiane, viene sanificata. Nei minuti precedenti ilera già stato accusato da alcuni colleghi di essere entrato in Parlamento con una temperatura corporea sopra il limite consentito dalle misure anti-Covid 19. E di aver rifiutato di sottoporsi al secondo controllo della febbre. Ilha poi smentito: “Ero solo ...

pallina60 : RT @Virus1979C: Camera, deputato leghista con 37.7 di febbre: è entrato nonostante il divieto dei medici. Ripreso in Aula perché senza masc… - galby1961 : RT @IlariaRicciP: Camera, deputato leghista con 37.7 di febbre: è entrato nonostante il divieto dei medici. Ripreso in Aula perché senza ma… - stax7580 : RT @IlariaRicciP: Camera, deputato leghista con 37.7 di febbre: è entrato nonostante il divieto dei medici. Ripreso in Aula perché senza ma… - soleterramare : RT @IlariaRicciP: Camera, deputato leghista con 37.7 di febbre: è entrato nonostante il divieto dei medici. Ripreso in Aula perché senza ma… - Herbert403 : RT @IlariaRicciP: Camera, deputato leghista con 37.7 di febbre: è entrato nonostante il divieto dei medici. Ripreso in Aula perché senza ma… -