Coronavirus, il Comune dell'Aquila sospende erogazione buoni spesa (Di venerdì 24 aprile 2020) L'Aquila - "Oltre tremila Aquilani dovranno attendere di ricevere i buoni spesa perché ci sono persone che anziché richiederli nel Comune di residenza li hanno richiesti a quello dell'Aquila. Il ricorso contro la delibera della Giunta comunale, che ha fissato i criteri per l’accesso ai ticket in base all’ordinanza del capo della Protezione civile nazionale legata all’emergenza Coronavirus, ha avuto l’effetto di sospendere inevitabilmente la consegna dei tagliandi”. Lo hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, in seguito al deposito di un ricorso contro l’atto dell’esecutivo al tribunale amministrativo del capoluogo d’Abruzzo. “Gli uffici avevano predisposto tutto e in tempi coerenti con la complessità delle procedure, procedendo ad ... Leggi su abruzzo24ore.tv Contagi Coronavirus nel Lazio - la mappa aggiornata Comune per Comune al 24 Aprile : cerca il tuo

Coronavirus : Gentiloni - ‘in Ue accordo per sostegno comune’

Coronavirus - consegnate al Comune di Napoli 200 mascherine per non udenti (Di venerdì 24 aprile 2020) L'- "Oltre tremilani dovranno attendere di ricevere iperché ci sono persone che anziché richiederli neldi residenza li hanno richiesti a quello. Il ricorso contro la deliberaa Giunta comunale, che ha fissato i criteri per l’accesso ai ticket in base all’ordinanza del capoa Protezione civile nazionale legata all’emergenza, ha avuto l’effetto dire inevitabilmente la consegna dei tagliandi”. Lo hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, in seguito al deposito di un ricorso contro l’atto’esecutivo al tribunale amministrativo del capoluogo d’Abruzzo. “Gli uffici avevano predisposto tutto e in tempi coerenti con la complessitàe procedure, procedendo ad ...

sbonaccini : #Coronavirus nuova ORDINANZA @RegioneER: riprende attività negli ORTI ma solo nel comune di residenza, sì a vendita… - lauraboldrini : Il #CoronaVirus ci sta mettendo a dura prova Stiamo pagando un prezzo enorme in termini di vite umane e l’economia… - Agenzia_Ansa : Le tre fedi monoteiste, ebraismo, cristianesimo ed islam, contro il #coronavirus in una preghiera comune a… - comunedisassari : ?? EMERGENZA CORONAVIRUS ?? ??? Prosegue con un crescente interesse del pubblico la campagna 'Io resto a casa. La cult… - AnsaSardegna : Coronavirus: Comune di Sassari, 'vigile non positivo'. Smentite le affermazioni del sindacalista della Cisl #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Comune Coronavirus: Comune di Sassari, "vigile non positivo" - Sardegna Agenzia ANSA Emergenza coronavirus: i buoni spesa

Ovviamente prima di tutte queste operazioni tramite WhatsApp sarà necessario memorizzare il numero 3427777361 nella propria rubrica (ad esempio Unico Online o Comune WhatsApp). I buoni spesa vengono ...

IN RICORDO DELLA STRAGE DEL CASTAGNO

Niente cortei né cerimonie pubbliche, l’emergenza Coronavirus cambia anche il modo di celebrare nel nostro comune il 23 Aprile, la giornata per ricordare la tragedia che colpì la nostra Comunità la ...

Ovviamente prima di tutte queste operazioni tramite WhatsApp sarà necessario memorizzare il numero 3427777361 nella propria rubrica (ad esempio Unico Online o Comune WhatsApp). I buoni spesa vengono ...Niente cortei né cerimonie pubbliche, l’emergenza Coronavirus cambia anche il modo di celebrare nel nostro comune il 23 Aprile, la giornata per ricordare la tragedia che colpì la nostra Comunità la ...