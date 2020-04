Coronavirus | il bollettino delle 18 | percentuali incoraggianti per guariti e ricoverati

Corriere : Coronavirus in Italia, 189.973 casi positivi e 25.549 morti. Il bollettino del 23 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia: 192.994 casi positivi e 25.969 morti Il bollettino - Corriere : In Italia 420 morti nelle ultime 24 ore. Cala il numero dei malati: sono 321 meno di ieri Il bollettino - giacomotesio : I contagi ACCERTATI risalgono. Perché? Perché fanno un po' più tamponi. Con milioni di contagiati dal #Covid19 in… - Imperiapost : Coronavirus, Liguria: altri 29 morti nelle ultime 24 ore. In calo nuovi posi... -

Coronavirus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus bollettino