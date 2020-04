Coronavirus, i medici intervengono per smentire Trump: “Con le iniezioni di disinfettante la gente muore” (Di venerdì 24 aprile 2020) Iniettare disinfettante e prendere il sole. Questa, secondo il presidente americano Donald Trump, una possibile strategia per contrastare il Covid-19. ”Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”, ha detto nel corso del breafing quotidiano sull’emergenza Coronavirus. Invitando gli americani a “prendere il sole“, Trump ha quindi suggerito l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il patogeno, facendo riferimento a uno studio secondo il quale Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. “Non sono un dottore“, ha aggiunto, affermando che “sono qui per illustrare delle idee“. “Signor Presidente, così la gente muore“. E’ unanime la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - gli odontoiatri di Wuhan : “Ecco come abbiamo riaperto cliniche sicure per pazienti e medici”

