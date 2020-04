Coronavirus | guarita 103enne | da bimba era cagionevole di salute

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) E’ riuscita a guarire dalnonostante la sua veneranda età: 103 anni. Si tratta di una donna che da piccola era “di“. Si chiama Romana Gastaldelli, che compirà 104 anni a giugno. E’ del 1916, ha vissuto a Bolzano ed era presente in entrambe le guerre mondiali. Contagiata dal, è riuscita a resistere e adesso è ufficialmentedopo il terzo tampone negativo. Dopo l’uscita dall’isolamento, la videochiamata col nipote: Romana l’ha riconosciuto e si è commossa. Arrivata a Bolzano da Verona, Romana Gastaldelli, è nata a Montagnana, in provincia di Padova. Suo padre, Enrico era un casellante. La madre, Ernesta Mazzini faceva la casalinga. Hanno avuto dei figli, tra cui Romana, unica sopravvissuta. Trasferitasi a Bolzano per lavoro, si e’ sposata con ...