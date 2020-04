Coronavirus, gli insegnamenti del ‘winter-over’: nove mesi di isolamento durante le spedizioni in Antartide (Di venerdì 24 aprile 2020) Vivere per nove mesi in isolamento totale, con temperature esterne fino a 80 gradi sotto zero, sapendo che nessun aereo o mezzo di terra può raggiungerti. È l’esperienza che ogni anno vive un gruppo di circa 13 tra ricercatori e personale logistico della stazione italo-francese Concordia in Antartide, nei cosiddetti “winter-over”, le spedizioni invernali del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico. “Pur tenendo conto delle differenze, questa condizione di isolamento estremo può offrire spunti per affrontare al meglio le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus”, spiega Denise Ferravante, psicologa e ricercatrice ENEA, responsabile del reclutamento, training e supporto ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e quarantena - come affrontare l’isolamento? Ecco i consigli dei sommergibilisti della Marina Militare

Coronavirus - ecco perché a Roma il 35% degli hotel non riaprirà

