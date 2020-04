Coronavirus, già raccolti 650 milioni di euro in donazioni. Italia Non Profit: “Il più grande avvenimento solidale della storia” (Di venerdì 24 aprile 2020) In Italia la solidarietà è più contagiosa del virus. Lo dimostrano i numeri diffusi oggi da Italia non Profit che rende pubblici per la prima volta i dati relativi a tutte le pagine web attivate per raccogliere fondi per l’emergenza Covid-19. In pochissimo tempo, molti cittadini insieme a media, influencer, aziende e istituzioni si sono mobilitati dando prova della loro generosità: raccolti aiuti per oltre 650 milioni di euro. “Il risultato di quello che potremmo definire il più grande avvenimento solidale della storia recente Italiana”, commenta il rapporto. Nel mese appena trascorso (13 marzo-15 aprile 2020) più di 113mila persone hanno visitato la pagina “Come sostenere gli Ospedali“, anche fuori dai nostri confini. Di queste, 22mila hanno proseguito con la donazione a un singolo ospedale. “In questo ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Sicilia - ultime notizie : morti - contagiati al 23 Aprile

