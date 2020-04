Coronavirus: Garavaglia, ‘Lega presenterà mozione sfiducia a Gualtieri’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – La Lega presenterà oggi al Senato e alla Camera una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato nell’Aula di Montecitorio Massimo Garavaglia nella dichiarazione di voto sul decreto legge ‘Cura Italia’. L'articolo Coronavirus: Garavaglia, ‘Lega presenterà mozione sfiducia a Gualtieri’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Garavaglia - ‘Lega presenterà mozione sfiducia a Gualtieri’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – La Lega presenterà oggi al Senato e alla Camera unadinei confronti del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato nell’Aula di Montecitorio Massimonella dichiarazione di voto sul decreto legge ‘Cura Italia’. L'articolo, ‘Lega presenteràa Gualtieri’ proviene da Ildenaro.it.

Coronavirus: Garavaglia, 'Lega presenterà mozione sfiducia a Gualtieri'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - La Lega presenterà oggi al Senato e alla Camera una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato nell'Aula di ...

Lo stesso Garavaglia che solo qualche settimana fa si diceva favorevole ai Recovery Fund ... Una cosa non dissimile dalla Liga di Luca Zaia, il presidentissimo del Veneto che si è distinto ai tempi ...

Lo stesso Garavaglia che solo qualche settimana fa si diceva favorevole ai Recovery Fund ... Una cosa non dissimile dalla Liga di Luca Zaia, il presidentissimo del Veneto che si è distinto ai tempi ...