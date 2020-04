Coronavirus | Galli avvisa | “Se faremo questo errore | ripartiremo da zero”

Leggi su inews24

(Di venerdì 24 aprile 2020), il monito del dottor Giovanni. Come spiega il direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, c’è unassolutamente da non commettere nella fase 2. Giusto ripartire, ma con regole e buonsenso che non mettano a rischio quanto fatto finora. E’, in sintesi, il parere del dottor Giovanni … L'articolo: “Seda zero” proviene da www.inews24.it.