**Coronavirus: Fornaro, ‘avanti con azzeramento Iva su mascherine’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Le mascherine sono, e saranno nei prossimi mesi, un dispositivo di protezione individuale che gli italiani indosseranno con sempre maggiore frequenza. Non sono un bene di lusso ed è necessario quindi permettere a tutti di poterle comprare. Avanti con l’azzeramento dell’Iva sulle mascherine e con un controllo sui prezzi di vendita”. Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.L'articolo **Coronavirus: Fornaro, ‘avanti con azzeramento Iva su mascherine’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Le mascherine sono, e saranno nei prossimi mesi, un dispositivo di protezione individuale che gli italiani indosseranno con sempre maggiore frequenza. Non sono un bene di lusso ed è necessario quindi permettere a tutti di poterle comprare. Avanti con l’dell’Iva sulle mascherine e con un controllo sui prezzi di vendita”. Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico.L'articolo, ‘avanti conIva su mascherine’** CalcioWeb.

MGSinistra : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: le mascherine non sono un bene di lusso ed è necessario quindi permettere a tutti di poterle comprare… - TV7Benevento : **Coronavirus: Fornaro, 'avanti con azzeramento Iva su mascherine'**... - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: le mascherine non sono un bene di lusso ed è necessario quindi permettere a tutti di poterle comprare… - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: le mascherine non sono un bene di lusso ed è necessario quindi permettere a tutti di poterle comp… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: l'Europa va nella direzione giusta grazie anche all'azione del governo italiano, ma troppo lentamente… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Fornaro Coronavirus: Fornaro, 'avanti con azzeramento Iva su mascherine' La Sicilia Coronavirus: Fornaro, 'Ue direzione giusta ma troppo lenta'

Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l'Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione". Lo sottolinea il ...

Emergenza coronavirus in Veneto. Conferenza stampa del Presidente della Regione, Luca Zaia

sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus, tenutasi nella mattinata di oggi. 18:00 Diretta della conferenza stampa della Protezione ...

Imprese e famiglie hanno bisogno di sentire l'Europa dalla loro parte proprio in un momento come questo con una recessione senza precedenti con effetti drammatici sull’occupazione". Lo sottolinea il ...sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus, tenutasi nella mattinata di oggi. 18:00 Diretta della conferenza stampa della Protezione ...