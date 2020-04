Coronavirus | Fontana | ‘aprire gioco azzardo? sbagliato ma Roma ha chiaro solo quello’

(Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – “Aprire ad’? Pericoloso e! Vogliamo riaprire le attività, ma con buonsenso e sicurezza. La Lombardia ha fatto alcune proposte, ma al momento dahanno ben chiarele aperture sull’: ’10&Lotto’, ‘Millionday’, ‘Winforlife’ e ‘Winforlife Vincicasa’, dal 27 aprile e poi via via tutto il resto fino alle scommesse e alle slot machine l’11 maggio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio. “Noi non siamo d’accordo. è un segnaleper la lotta alla ludopatia e pericoloso per gli assembramenti”, conclude.L'articolo, ‘apriremahaquello’ ...

D – Eppure il presidente della Regione Attilio Fontana ha dichiarato che rifarebbe tutto quello che ha fatto in questi ... Si ripensi la medicina territoriale come un valore da difendere, magari ...L’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in Piemonte non sembra avere alcuna voglia di rallentare mentre la Regione e il suo presidente spingono per la riapertura come Fontana in Lombardia.